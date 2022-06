WILLANZHEIM, OT MARKT HERRNSHEIM, LKR. KITZINGEN. Im Laufe des Donnerstagnachmittags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschafften sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 15:30 Uhr auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus am Ortseingang (von Tiefenstockheim kommend). Im Haus selbst entwendeten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte zur Tatzeit im Hof des Anwesens ein mit zwei männlichen Personen besetzter weißer Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen „MG“ beobachtet werden, der möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang steht. Eine nähere Beschreibung der beiden Männer liegt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0931/457-1733 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.