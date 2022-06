FÜRTH. (706) In der Fürther Südstadt ereignete sich am Donnerstagvormittag (02.06.2022) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Wie die Beamten der Verkehrspolizei Fürth im Zuge der Unfallaufnahme feststellen mussten, war die 33-jährige Frau unter Alkoholeinfluss auf ihrem Rad unterwegs.



Ein 66-jähriger Autofahrer war gegen 11:15 Uhr mit einem Mini Cooper in der Fichtenstraße in Fahrtrichtung Herrnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ludwigstraße fuhr die 33-jährige Radfahrerin aus nördlicher Richtung in den Kreuzungsbereich ein, ohne die für den Mini geltende Vorfahrt zu beachten und stieß mit dem Pkw zusammen.

Durch die Kollision mit dem Fahrzeug erlitt die Frau diverse Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Mini entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Wie sich herausstellte, war die 33-jährige Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt betrunken unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille schließen lässt. Die Polizei veranlasste aus diesem Grund die Durchführung einer Blutentnahme bei der 33-Jährigen und leitete gegen die Frau Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl