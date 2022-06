MITTELFRANKEN. (703) Wir bitten zu beachten, dass der Bereitschaftsdienst der Pressestelle am kommenden Wochenende wegen des Feiertags nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern erst am Pfingstmontag (06.06.2022) in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr für Presseauskünfte zur Verfügung steht.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl