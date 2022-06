MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagabend ist ein 13-Jähriger aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit einem Messer bedroht und bestohlen worden. Die Marktheidenfelder Polizei nahm im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren vorläufig fest. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Kurz vor 19.00 Uhr war der 13-Jährige am Adenauerplatz von mehreren Jugendlichen umzingelt worden. Er sei in der Folge aus der Gruppe heraus unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe einer hochwertigen Umhängetasche gezwungen worden. Die Täter seien anschließend mit ihrer Beute davongelaufen.



Die Marktheidenfelder Polizei war nach Eingang des Notrufes schnell vor Ort und nahm im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mehrere Tatverdächtige vorläufig fest. Unter den Beschuldigten befinden sich auch die beiden Haupttatverdächtigen im Alter von 15 Jahren. Einer von ihnen soll mit dem Messer gedroht und der andere die Tasche mit persönlichen Gegenständen des 13-Jährigen entgegengenommen haben. Die entwendete Umhängetasche und das mutmaßliche Tatmesser konnten in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Aus der Tasche fehlte jedoch der Geldbeutel des 13-Jährigen. Der Verbleib ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Die beiden 15-jährigen Haupttatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen einen der beiden Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung erließ. Der andere kam nach richterlicher Vernehmung wieder auf freien Fuß. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall, auch gegen die übrigen Tatverdächtigen, werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.