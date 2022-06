811. Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen – Hauptbahnhof

Am Mittwoch, 01.06.2022, gegen 18:15 Uhr, wurde eine zivile Polizeistreife der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) im Sperrengeschoss des Hauptbahnhofs auf eine männliche Person mit halb heruntergelassener Hose aufmerksam. Daher entschlossen sich die Beamten den 38-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Passau einer Kontrolle zu unterziehen. Als sich die Polizistin und der Polizist dem Mann näherten, zog er unvermittelt seine Unterhose herunter, suchte intensiven Blickkontakt zur Polizeibeamtin und begann sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Als sich die Streife als Polizeibeamte zu erkennen gaben, versuchte der 38-Jährige zu fliehen. Er konnte jedoch unmittelbar darauf festgenommen werden.

Im Anschluss wurde er auf die Polizeiinspektion 16 gebracht, wegen der exhibitionistischen Handlungen anzeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

812. Einbruch in Geschäft – Großhadern

Im Tatzeitraum Dienstag, 31.05.2022, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.06.2022, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft ein, indem sie die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Im Inneren entwendeten sie Bargeld sowie diverse Stangen Zigaretten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Unter Mitnahme ihrer Beute konnten sie unerkannt von der Tatörtlichkeit flüchten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kornwegerstraße/Würmtalstraße/ Lichtensteinstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

813. Einbruch in Gewerbetrieb – Mittersendling

Im Tatzeitraum Dienstag, 31.05.2022, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.06.2022, 07:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebs, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss auf der Rückseite des Betriebes öffnen konnten. Im Inneren durchwühlten sie Auslagen und Regale.

Unter Mitnahme von Modeschmuck (Wert über 100 Euro) flüchteten die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fürstenrieder Straße/Waldfriedhofstraße/Würmtalstraße/Pählstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

814. Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad; eine Person tödlich verletzt – Westend

Am Mittwoch, 01.06.2022, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München die Tübinger Straße in Richtung Westendstraße mit einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio.

Der 35-Jährige verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Kleinkraftrad, fuhr auf einen begrünten Fahrbahnteiler auf und prallte danach gegen einen Lichtmasten. Durch den Aufprall stürzte der 35-Jährige mit dem Kleinkraftrad und erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 35-Jährige wenig später in einem Krankenhaus. Das Kleinkraftrad des 35-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die Tübinger Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

815. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Pkw; eine Person verletzt – Laim

Am Mittwoch, 01.06.2022, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München die Landsberger Straße stadtauswärts mit einem VW Pkw. Hierbei benutzte sie den rechten der beiden Fahrspuren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding ebenfalls die Landsberger Straße auf dem linken Fahrstreifen mit einem Mercedes Kleintransporter und etwas versetzt hinter dem Pkw der 29-Jährigen.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr die 29-Jährige in der Absicht zu wenden vom rechten Fahrstreifen aus auf den linken und dort kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige leicht verletzt und danach mit vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten mehrere Fahrstreifen der Landsberger Straße gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die 29-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

816. Wohnungsbrand; zwei verletzte Personen – Schwabing

Am Mittwoch, 01.06.2022, gegen 19:20 Uhr, wurde der Polizei ein Zimmerbrand in einer Wohnung in der Wilhelmstraße mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Polizeistreifen war der Brand bereits von der Feuerwehr gelöscht und die über 70-jährige Bewohnerin aus der Wohnung geborgen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Bewohnerin in der Wohnung gestürzt und wurde dabei verletzt. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Währenddessen geriet das Essen, welches die Bewohnerin auf dem Elektroherd zubereitet hatte, in Brand. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung und die Arbeitsplatte neben dem Herd verschmorte.

Durch den Alarm des Feuermelders wurde ein 28-Jähriger, welcher sich in einer Wohnung ein Stockwerk höher befand, auf den Brand aufmerksam. Er kletterte daraufhin mit einem Feuerlöscher über die Feuerleiter auf den Balkon der Münchnerin, konnte den Brand löschen und die Bewohnerin ins Freie bringen. Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr von weiteren Zeugen alarmiert.

Sowohl die Bewohnerin, als auch der Münchner wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Küchenzeile entstand ein Sachschaden in geringer vierstelliger Höhe.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).