RODING, LKRS. CHAM. Am Donnerstag, 26. Mai 2022 versuchte ein Quad-Fahrer vor einer Polizeistreife zu fliehen. Nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte erging gegen ihn Haftbefehl.

Gegen 14:30 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Roding im Bereich des Waldstückes „Fischerwinkel“, zwischen den Ortschaften Mitterdorf und Braunried, auf ein Quad aufmerksam. Als die Beamten das Fahrzeug zu einer Kontrolle anhalten wollten, entzog sich der Fahrer dieser. Im Rahmen der Anhaltung fuhr er auch mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu. Hierbei wurde durch einen Beamten zunächst ein Schuss auf einen der Reifen des Fahrzeugs abgegeben. Unbeeindruckt hiervon setzte der Fahrer trotz eines platten Reifen seine Flucht fort. Es kam zu einer längeren Verfolgungsfahrt über verschiedene Waldwege, bis der Flüchtige schließlich angehalten und festgenommen werden konnte. Der Fahrer war bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheitsdelikten in Erscheinung getreten und deshalb nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholvortest ergab Hinweise, dass er auch bei der aktuellen Fahrt deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Bei ihm wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Insbesondere wegen des Zufahrens auf Polizeibeamte wurde er vorläufig festgenommen. Zwischenzeitlich erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im besonders schweren Fall und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalles. So müssten etwa zwei Fahrradfahrer, welche zu dieser Zeit im Bereich des Waldstückes „Fischerwinkel“ unterwegs waren, die Nachfahrt und das Tatgeschehen mitbekommen haben. Diese, aber auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.