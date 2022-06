1048 - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Gundelfingen - In der Nacht vom 28.05.2022 auf den 29.05.2022 brachen bisher unbekannte Täter gewaltsam die Zugangstür zum Geräteraum der Wasserwacht in der Stadionstraße in Gundelfingen auf und verschafften sich so unberechtigten Zutritt. Dort beschädigten sie mutwillig ein Rettungsschlauchboot. Des Weiteren rissen die Vandalen Schilder vom Gebäude ab und zerschnitten eine Boje im Wasser des Gartnersees. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die unbekannten Täter wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Zerstören wichtiger Arbeitsmittel.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.



1049 - In eigener Sache: Amtswechsel in Schwabmünchen