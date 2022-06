PASSAU, LKRS. PASSAU. Am Freitagnachmittag (27.05.2022) hatten drei unbekannte männliche Personen einen Passauer aus ihrem Fahrzeug heraus beleidigt. Die Kriminalpolizei Passau hatte die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen konnten mittlerweile ermittelt werden.

Am Freitag gegen 14:40 Uhr hatte der 26-jährige Passauer mit seinem VW Polo an einer roten Ampel in der Passauer Innenstadt gehalten. Ein anderes Fahrzeug hielt auf dem Fahrstreifen neben ihm und die drei männlichen Insassen beleidigten den 26-jährigen verbal und durch Gestik. Da er konkret auf die Israel Flagge, welche er am Seitenfenster seines PKW angebracht hatte angesprochen wurde, konnte von einer politisch motivierten Tat ausgegangen werden.

Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Grafenau konnten mittlerweile die drei Täter im Alter von 21 bis 26 Jahren ermittelt werden. Die Männer aus Syrien nannten als Tatmotiv die Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen Lage zwischen Israel und Syrien.

Die Kriminalpolizei Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 01.06.2022, 14:30 Uhr