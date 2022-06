805. Tötungsdelikt; eine tatverdächtige Person festgenommen – Haar

In den Vormittagsstunden des Dienstag, 31.05.2022, wurde die örtliche Feuerwehr sowie die Polizei zunächst über eine Brandentwicklung in einem Patientenzimmer des Isar-Amper-Klinikums informiert. Bei den anschließenden Löscharbeiten in dem betroffenen Zimmer wurde in der Folge eine leblose Person aufgefunden.

Nachdem erste Ermittlungen vor Ort Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung an dem Leichnam der getöteten 40-jährigen Patientin ergaben und zudem schwerwiegende Brandverletzungen festzustellen waren, wurden die weiteren Ermittlungen in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist eine 32-jährige, ebenfalls dort in Behandlung befindliche, Person dringend tatverdächtig, die 40-Jährige vorsätzlich getötet und mindestens die Wohneinrichtung des Patientenzimmers in Brand gesetzt zu haben. Die Person wurde von den polizeilichen Einsatzkräften noch im Gebäude festgenommen.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, den Tathintergründen sowie der genauen Todesursache dauern weiter an.

806. Körperverletzungsdelikt – Pasing

Am Sonntag, 29.05.2022, gegen 23:00 Uhr, hielt sich eine Personengruppe, bestehend aus sechs Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren (alle mit Wohnsitz in München) im Bereich des Pasinger Bahnhofsplatzes auf. Dort wurde die Personengruppe aus bislang unbekannten Gründen von drei zunächst unbekannten Tätern körperlich angegangen.

Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung schlugen und traten die Täter zunächst auf einen 17-Jährigen und zwei 18-Jährige ein. In der Folge warf einer der Täter einen mehrere Kilogramm schweren Stein in Richtung der Personengruppe und traf hierbei einen 17-Jährigen am Kopf sowie eine 17-Jährige im Bereich des Unterkörpers.

Im Anschluss an die Tathandlungen entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit.

Nachdem die angegangene Personengruppe den Polizeinotruf 110 verständigte, wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Hierbei konnten noch in Tatortnähe ein 15- und ein 16-jähriger Tatverdächtiger, beide mit Wohnsitz in München, und ein 18-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis München, angetroffen und festgenommen werden.

Des Weiteren wurde im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort der geworfene Stein aufgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Durch den Übergriff wurden eine 17-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger jeweils leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Bahnhofsplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

807. Trickdiebstahl durch Falsche Handwerker – Thalkirchen

Am Dienstag, 31.05.2022, gegen 15:30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen. Im Rahmen des darauffolgenden Gespräches gaben sich die unbekannten Männer als Handwerker aus und gaben vor, die Wasserleitung in der Wohnung prüfen zu müssen.

Unter diesem Vorwand begab sich einer der Täter gemeinsam mit der über 80-Jährigen ins Badezimmer und lenkte diese dort ab. Unterdessen durchsuchte der zweite Täter nach aktuellem Ermittlungsstand die Wohnräumlichkeiten und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Nach Abschluss der vorgeblichen Arbeiten an der Wasserleitung verließen die beiden Täter die Wohnung der über 80-Jährigen und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Nach einiger Zeit stellte die über 80-Jährige das Fehlen des Schmuckes fest und informierte in der Folge den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 65 (u. a. Trickdiebstahl) geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, west- bzw. nordeuropäischer Typ; sprach Hochdeutsch, bekleidet mit einer blauen Arbeitslatzhose

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, west- bzw. nordeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit blauer Arbeitslatzhose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Höglwörther Straße/Boschetsrieder Straße/Drygalski-Allee/U-Bahnhof Machtlfinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

808. Einbruch in Gewerbebetrieb – Neuhausen

Im Tatzeitraum Montag, 30.05.2022, 20:15 Uhr, bis Dienstag, 31.05.2022, 05:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude im Bereich der Heideckstraße.

In der Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten eines dortigen Gewerbebetriebes und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Im Anschluss an die Tathandlungen entfernten sich der oder die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Heideckstraße/Trivastraße/ Raglovichstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

809. Mehrfacher Einbruch in Seniorenresidenz – Isarvorstadt

Im Tatzeitraum Freitag, 27.05.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 31.05.2022, 10:30 Uhr, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich über ein Baugerüst auf mehrere Balkone einer Seniorenresidenz. Gewaltsam wurden insgesamt vier Balkontüren geöffnet und die jeweiligen Wohnräumlichkeiten durchsucht.

Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck entfernten sich der oder die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Der Wert des erlangten Guts ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Baumstraße/Klenzestraße/Jahnstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

810. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl und gefährlicher Körperverletzung – Au

Am Dienstag, 31.05.2022, gegen 12:30 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Parfümabteilung eines Geschäfts. Dort konnte er durch einen 53-jährigen Ladendetektiv beobachtet werden, als er ein Parfüm aus dem Regal nahm, es einsteckte und ohne zu zahlen den Kassenbereich verließ.

Auf Ansprache übergab der 15-Jährige das Parfüm dem Ladendetektiv. Als er dem Ladendetektiv in ein Büro folgen sollte, versuchte der 15-Jährige sich aus dem Geschäft zu entfernen und wurde hierbei durch den Ladendetektiv festgehalten.

Daraufhin zog der 15-Jährige einen spitzen Gegenstand und verletzte den Ladendetektiv hiermit leicht im Bereich des Oberkörpers. Anschließend flüchtete der 15-Jährige von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der zwischenzeitlich veranlassten Fahndungsmaßnahmen wurde eine größere Personengruppe festgestellt, welche im Bereich der Schlotthauerstraße auf sich aufmerksam machte und auf eine Person hinwies, welche ein Messer mitführen solle.

Nachdem auch die Polizeibeamten einen spitzen Gegenstand in der Hand der gezeigten Person feststellten, wurde die Person angesprochen und mittels gezogener Dienstwaffe angewiesen, den Gegenstand abzulegen. Dieser Aufforderung kam der 15-Jährige nach mehrmaliger Aufforderung nach und er konnte festgenommen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um ein Messer, sondern um eine präparierte Speisegabel handelte. Die Speisegabel wurde in der Folge sichergestellt.

Der 15-Jährige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 61.