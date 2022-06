HAAG IN OBERBAYERN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Mit ihrem Motorroller geriet am Dienstagabend, 31. Mai 2022, eine 16-Jährige in den Gegenverkehr und es kam zur Kollision mit einem Pkw. Noch im Laufe des Abend erlag die junge Frau in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizeistation Haag in Oberbayern führt nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Dienstagabend (31.05.2022) fuhr eine 16-Jährige aus dem Landkreis Erding gegen 18.00 Uhr mit einem Motorroller auf der Verbindungsstraße von Voglberg nach Haag. In einer scharfen Linkskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die linke Frontseite eines entgegenkommenden Pkw Hyundai, der von einer 57-jährigen Frau aus dem Landkreis Mühldorf am Inn gelenkt wurde. Das 16-jährige Mädchen wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie leider im Laufe des Abends ihren schweren Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeistation Haag in Oberbayern die Ermittlungen in der Unfallsache.