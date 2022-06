Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

GATTENDORF, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle der Bundespolizei Selb am Montagnachmittag auf der A93 fanden die Beamten bei einem Mann mehrere Gramm Kokain. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Dienstagnachmittag Haftbefehl.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierten die Beamten den 53-Jährigen, der in seinem Transporter auf der A93 in Richtung Süden unterwegs war. Dabei entdeckten die Polizisten in einer Medikamentendose des Fahrers Kokain im zweistelligen Grammbereich. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte der Kriminalpolizei Hof. Neben der Sicherstellung des Rauschgifts unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und nahmen ihn vorläufig fest.

Am Dienstagnachmittag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel gegen den deutschen Wohnsitzlosen.