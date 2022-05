REGENSBURG. Am 24. Mai 2022 wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung Rauschgift sowie zwei Stichwaffen aufgefunden. Ein 49-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtwesten fanden die Ermittler am 24. Mai 2022 mehr als 800 Gramm Marihuana sowie etwa 19 Gramm Haschisch. Die Herkunft eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrags, den der 49-jährige Tatverdächtige in seiner Wohnung hatte, wird noch überprüft. In der Wohnung wurden außerdem ein Dolch und ein Klappmesser aufgefunden. Deswegen werden gegen den Beschuldigten Ermittlungen wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln geführt. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde vom Ermittlungsrichter erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.