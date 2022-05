NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter täuschten eine Seniorin am Telefon und erbeuteten am vergangenen Dienstagnachmittag mehrere tausend Euro in Neunkirchen am Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Am Montagvormittag, den 23. Mai, erhielt die Frau einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Polizeihauptkommissar „Frank Lorenz“ ausgab. Angeblich wäre es auf dem Bankkonto der Dame zu mehreren Hackerangriffen gekommen. Das Geld müsse nun gesichert werden. Anschließend forderte der vermeintliche Polizist sie dazu auf, das Geld abzuheben und es zuhause sicher aufzubewahren.

Die Frau folgte den Anweisungen und lies sich am Dienstag, den 24. Mai, gegen 10.15 Uhr, in einer Bankfiliale in der Von-Pechmann-Straße mehrere tausend Euro auszahlen. Als sie zurück in ihrer Wohnung ankam, erhielt sie einen weiteren Anruf. Dort erklärte ihr der Unbekannte, dass das Geld scheinbar gefälscht ist und dieses nun zur Überprüfung von seinem Kollegen Herrn Müller abgeholt wird.

Weiterhin fragte der Betrüger, ob sie noch mehr Geld in der Wohnung hätte. Dieses, sowie das bereits abgehobene Geld, übergab die getäuschte Frau am vergangenen Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, an einen männlichen Abholer in einem Haus mit einer Arztpraxis in der Erlanger Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 30 Jahre

auffällig groß, etwa zwei Meter

schlank

osteuropäisches Erscheinungsbild

hatte die Haare seitlich kurz, oben etwas länger (sogenannter UnderCut)

trug eine ausgewaschene blaue Jeans und ein gelbes Shirt

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen:

Wer hat am Dienstag, 24. Mai, zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr verdächtige Personen rund um die Bankfiliale in der Von-Pechmann-Straße beobachtet? Die Beamten bitten auch die Personen, die sich im genannten Zeitraum lediglich in der Bank aufgehalten haben und keine Hinweise geben können, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Wer hat am vergangenen Dienstag, gegen 17 Uhr, den auffällig großen Mann mit gelben Shirt in der Erlanger Straße gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

Die oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; geben Sie diese bitte auch an Ihre älteren Verwandten und Bekannten weiter: