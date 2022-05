801. Unfall zwischen Kleintransporter und Pkw; sieben Personen leicht verletzt – Unterschleißheim

Am Montag, 30.05.2022, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Ford Kleintransporter die Abfahrt der BAB A92 und beabsichtigte die Kreuzung zur Bundesstraße B13 geradeaus überqueren. Als Mitfahrer befanden sich insgesamt fünf Personen im Alter von 15 bis 61 Jahren im Fahrzeug.

Zeitgleich stand ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Ford Pkw bei Rotlicht an derselben Kreuzung und beabsichtigte diese in der Folge zu überqueren, um die Fahrt auf der Bundesstraße B13 in Richtung München fortzusetzen. Als der 56-Jährige bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter des 38-Jährigen, welcher nach aktuellem Ermittlungsstand bei geltendem Rotlicht der Ampelanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch die Kollision wurde der Kleintransporter um 180 Grad gedreht und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung wieder zum Stehen.

Durch den Unfall wurden die insgesamt sechs Insassen des Kleintransporters sowie der 56-Jährige leicht verletzt. Der 56-Jährige sowie ein 46-jähriger und ein 61-jähriger Mitfahrer im Kleintransporter wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

802. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw; eine Person verstorben – Taufkirchen

-siehe Medieninformation vom 22.05.2022, Nr. 753

Wie bereits berichtet, fuhr am Freitag, 20.05.2022, gegen 08:55 Uhr eine 28-jährige Fahrerin eines BMW Motorrades auf der Staatsstraße 2573 frontal auf das Heck eines Pkw auf und wurde schwer verletzt.

Die 28-jährige verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen am Montag, 30.05.2022 in einem Krankenhaus.

803. Mehrere Einbrüche in Gaststätten – Harlaching

Am Montag, 30.05.2022, kam es zu mehreren Einbrüchen in Gaststätten. Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Anwohner, wie mehrere Personen versuchten in die Räumlichkeiten einer Gaststätte im Bereich der Grünwalder Straße einzudringen. Der Anwohner informierte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Noch vor Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen.

Gegen 03:15 Uhr kam es in räumlicher Nähe im Bereich der Harthauser Straße zu einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte, bei der sich nach ersten Erkenntnissen zwei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften und hierbei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendeten.

Gegen 04:00 Uhr wurde wiederum in räumlicher Nähe, in diesem Fall im Bereich der Geiselgasteigstraße, durch bislang unbekannte Täter in eine dritte Gaststätte eingebrochen und nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop entwendet.

Tatzusammenhänge zwischen den drei Fällen werden nun geprüft und die weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 51 übernommen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Wintermütze, schwarzer Daunenjacke, roter Jogginghose mit weißen Streifen, führte schwarze Einkaufstüte mit

Täter 2:

Komplett schwarz gekleidet, schwarze Kopfbedeckung, kräftige Statur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Straße, Harthauser Straße, Geiselgasteigstraße, Karolinger Allee, Theodolindenplatz und Siebenbrunner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

804. Trickdiebstahl durch Falsche Handwerker – Neuperlach

Am Montag, 30.05.2022, gegen Mittag, meldete sich eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110 und teilte den Diebstahl von Schmuck aus ihrer Wohnung mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die über 80-Jährige gegen 09:30 Uhr am selben Tag durch zwei bislang unbekannte männliche Personen vor ihrem Haus angesprochen. Diese gaben vor, das Wasser in der Wohnung der über 80-Jährigen überprüfen zu müssen. Gutgläubig ließ die über 80-Jährige die vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung und stellte zu einem späteren Zeitpunkt fest, dass Schubladen und Schränke durchwühlt wurden und Schmuckgegenstände von bislang unbekanntem Wert fehlten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fritz-Erler-Straße/Putzbrunner Straße/Karl-Marx-Ring/Kafkastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.