München/Fürth - Ab dem 31.05.2022 treffen sich in Fürth die Chefermittler von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften aus 24 Staaten, von Interpol, Europol und Eurojust, um Informationen auszutauschen und gemeinsame Strategien in der Drogenbekämpfung zu beraten. Zu der Veranstaltung mit dem Namen Arbeitsgruppe (AG) Südost hat das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit der amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) geladen.

Die AG Südost blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. Ihre Gründung erfolgte im Jahr 1972 in den Hochzeiten des Kalten Krieges. Damals ermittelten die US-Behörden gegen die berüchtigte „French Connection“. Die Täter schmuggelten Heroin über die Balkanroute nach Frankreich und verschifften die Drogen in die USA. Da die Täter einen Bezug nach München hatten, baten die Amerikaner das Bayerische Landeskriminalamt um Unterstützung. „So entstand die Arbeitsgruppe, der die Arbeit auch nach fünf Jahrzehnten nicht ausgegangen ist“, erinnert Kriminaldirektor Jörg Beyser, Chef des Drogendezernats beim Bayer. Landeskriminalamt, der die AG Südost seit nunmehr 10 Jahren leitet. Zwar gelang die Zerschlagung der French Connection schon damals vor 50 Jahren, jedoch traten an ihre Stelle immer wieder neue Gruppierungen, die das große Geld mit den Drogen witterten und die Strafverfolgungsbehörden immer wieder aufs Neue herausforderten.

Heute befasst sich die Arbeitsgruppe mit mannigfaltigen Themen, darunter den Online-Drogenhandel in Europa. Die Digitalisierung hat den Rauschgifthandel enorm kommerzialisiert. Das Internet ist mittlerweile ein riesiger Absatzmarkt für Drogen. „Trotz vieler Anstrengungen ist es immer noch zu leicht, über das Internet an gefährliche Drogen heranzukommen“, mahnt Polizeivizepräsident Guido Limmer vom Bayer. Landeskriminalamt. Es ist deshalb wichtig, auch die Internetdienstleister mit in die Pflicht zu nehmen, solche Angebote aus dem Netz zu nehmen.

Das Bayer. Landeskriminalamt hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark im Kampf gegen den Vertrieb von Neuen psychoaktiven Stoffen (NpS) im Internet engagiert und berichtet den internationalen Partnern bei der AG Südost über die erreichten Ergebnisse. NpS werden von den Drogenhändlern als hippe Lifestyleprodukte in bunten Tütchen als angeblich legale und sichere Alternative zum Drogenkonsum beworben. „Tatsächlich ist der Konsum von NpS absolut lebensgefährlich, es besteht jederzeit die Gefahr einer Überdosis“, warnt LKA-Vizepräsident Guido Limmer. Der Konsum gleicht einem Russisch Roulette mit dem eigenen Leben.

Die Vermarktungsstrategie der Drogenhändler ist indes sehr erfolgreich. Mit dem NpS-Onlinehandel werden jährlich Millionenumsätze erwirtschaftet. Im jedermann frei zugänglichen Internet finden sich dutzende Webshops, die NpS im großen Stil an tausende Kunden vertreiben. Mit wenigen „Klicks“ und ohne spezielle Vorkenntnisse können hochgefährliche Drogen ohne jede Alterskontrolle bestellt werden. Die jüngsten Kunden sind noch Kinder.

Um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden, haben das Bayer. Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt im Jahr 2020 eine breite Allianz mit Vertretern von Polizei, Zoll, Justiz, Suchtforschung, Jugendschutz und Medienaufsicht geschmiedet. Seitdem wurden im Rahmen des von der EU-Kommission geförderten Projektes DrAIN (Disruption and Analysis of the Internet NpS-Market) zahlreiche Maßnahmen ergriffen. „Die größten Webshops haben wir dadurch vom Markt gedrängt“, resümiert LKA-Vizepräsident Guido Limmer. Dazu wurden auch neue Wege beschritten, die Maßnahmen sind eine Mischung aus Prävention und Strafverfolgung. So wurden tausende Konsumenten zielgerichtet angesprochen und über die Gefahren ihres Handelns aufgeklärt. Um Informationen über Konsummotive, -gewohnheiten und -erfahrungen zu sammeln und Präventionsarbeit künftig noch zielgenauer auszurichten, wurden die NpS-Konsumenten zudem zur Teilnahme an einer anonymen Befragung unter Federführung der Bayer. Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen eingeladen. Gegen zahlreiche illegale NpS-Webshops wurden bundesweit konzertiert Maßnahmen ergriffen. Das Gros der bundesweit geführten Ermittlungsverfahren erfolgte unter Federführung der Generalstaatanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB).