WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. In der Nacht von Montag, 30. auf 31. Mai 2022, brach in einer Wohnung in der Schichtstraße in Waldkraiburg ein Feuer aus. Der dabei entstandene Schaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde am Dienstag, den 31. Mai 2022, kurz nach Mitternacht ein Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss in der Schichtstraße in Waldkraiburg mitgeteilt.

Das Feuer konnte durch die örtlichen Feuerwehren sehr rasch abgelöscht werden. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten zunächst aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen, konnten allerdings nach den erfolgreichen Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung im 3. Obergeschoss ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sach- bzw. Gebäudeschaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Noch in der Nacht übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Waldkraiburg und wenig später des Kriminaldauerdienstes der Kripo Traunstein die ersten Ermittlungen am Brandort. Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn führt die weiteren Ermittlungen. Zur genauen Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.