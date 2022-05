GEISENHAUSEN, LKRS. LANDSHUT. Am heutigen Montag, 30.05.2022 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Bahnübergang bei Höhenberg. Eine Person wurde schwer verletzt.

Kurz nach 18.00 Uhr wollte eine 57-jährige Frau mit ihrem Klein-Lkw den Bahnübergang bei Höhenberg passieren. Es handelt sich um einen unbeschrankten Bahnübergang mit Signalleuchten. Die Frau fuhr in Richtung Höhenberg über den Gleiskörper und wurde auf der Fahrerseite vom Zug aus Richtung Vilsbiburg erfasst. Der Klein-Lkw wurde ca. 20 Meter vom Zug mitgeschleift. Die 57-jährige wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Insassin vom Zug wurde leicht verletzt. Die Bahnstrecke wurde für den Zugverkehr gesperrt. An der Unfallstelle war der Notfallmanager der DB eingesetzt. Zahlreiche Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge u.a. aus Geisenhausen und Vilsbiburg waren im Einsatz.

Der Zug ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Der Klein-Lkw wurde total zerstört und wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Auch der Gleiskörper wurde beschädigt, wodurch die Bahnstrecke bis auf weiteres gesperrt bleibt. Der entstandene Sachschaden am Zug wurde auf 150000,- Euro geschätzt. Am Klein-Lkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Der Schaden am Gleiskörper ist noch nicht abschätzbar. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, Tel. 08741/9627-0