1038 – Brand in landwirtschaftlichem Anwesen



Thierhaupten – Gestern (29.05.2022) gegen 16.15 Uhr wurde ein Brand an einem Anbau einer Reithalle in der Thierhauptener Straße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte versuchte der Geschädigte das Feuer mit einem Gartenschlauch einzudämmen, das sich auf der südwestlichen Gebäudeseite ausgebreitet hatte. Der Brand konnte dann rasch von der Feuerwehr abgelöscht werden. Der Brandschaden dürfte sich zwischen 10.000 und 15.000 Euro bewegen, Mensch oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandermittler der KPI Augsburg gehen von einem technischen Defekt im Bereich einer Steckdose als Brandursache aus.

1039 - Einbruchserie in Dillingen

Dillingen - In der Nacht vom 29.05.2022, 17.30 Uhr auf den 30.05.2022 bis 07.00 Uhr wurden drei Einbrüche in Büro - und Restaurantgebäude gemeldet. Hierbei wurde in eine Gaststätte in der Wilhelm-Bauer-Straße, sowie in ein Restaurant in der Großen Allee eingebrochen. In beiden Fällen gelangten der oder die Täter über eine Nebeneingangstür in die Innenräume. Hierbei wurden aus dem Kassenbereich Münzgeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet und zwei Spielautomaten aufgebrochen. In beiden Fällen entstand ein erheblicher Sachschaden. An den Spielautomaten entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro, im Restaurant an der Großen Allee entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro an der Tür und Rahmen. Im gleichen Zeitraum wurde außerdem die Zugangstüre zu einem Bürogebäude an der Unteren Hauptstraße (auf Höhe der 20er Hausnummern) aufgehebelt. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, da der Innenraum nicht betreten wurde. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1040 - Trunkenheitsfahrten

Binswangen - Am 29.05.2022 gegen 18.15 Uhr wurde von Zeugen ein 25-jähriger Mann festgestellt, der eine blutende Gesichtswunde aufwies und sich am Schnellweiher bei Binswangen aufhielt. Zuvor konnten die Zeugen beobachten, wie der Mann mit seinem Pkw einparkte. Durch eine verständigte Streifenbesatzung konnte schließlich der Fahrer am See angetroffen werden. Er war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert und war nach einem Streit mit seinem Pkw von der Wohnadresse davon gefahren. Wie es zu der Kopfverletzung kam, wollte der 25-Jährige nicht erklären. Er musste sich im Anschluss der ärztlichen Behandlung einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Hiltenfingen - Am 29.05.2022 gegen 02.40 Uhr, fiel einem Autofahrer in Hiltenfingen die unsichere Fahrweise eines VW Passat-Fahrers auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich herausstellte war der Fahrer außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Untermeitingen - Am 30.05.2022 gegen Mittenacht wurde bei der Kontrolle einer Fahrradfahrerin ein Wert von knapp zwei Promille festgestellt. Sie war zuvor wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Bei der 38-jährigen Radlerin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.