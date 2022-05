HERSBRUCK. (684) Im Zeitraum von Freitag (27.05.2022) bis Sonntagnachmittag (29.05.2022) brachen Unbekannte in zwei Schulen in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr bis Sonntag, 13:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu der Grete-Schickedanz-Schule bzw. in das Sonderpädagogische Förderzentrum in der Happurger Straße. In den Gebäuden brachen sie diverse Türen auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Durch die Einbrüche verursachten die Täter einen hohen Sachschaden. Dieser wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

