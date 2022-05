BAYREUTH. Eine Streife der Polizei Bayreuth-Stadt kontrollierte am Sonntagabend einen VW Polo. Wie sich herausstellte war dieser am 14. Mai 2022 als gestohlen gemeldet worden.

Gegen 23.15 Uhr stoppten die Polizisten den VW Polo in der Anton-Bruckner-Straße in Bayreuth. Zuvor hatte eine Angehörige des Eigentümers das gestohlene Auto in Bayreuth gesehen und die Polizei verständigt. Im Fahrzeug befanden sich ein 38-jähriger Deutscher und ein 45-jähriger Tscheche. Bei der Überprüfung des Wagens und der angebrachten tschechischen Kennzeichen im polizeilichen Datenbestand bestätigte sich der Verdacht. Es handelte sich um den als gestohlen gemeldeten VW Polo mit Coburger Zulassung. Die am Fahrzeug angebrachten tschechischen Kennzeichen gehören zu einem anderen Auto. Die Bayreuther Polizisten stellten den Volkswagen und die tschechischen Kennzeichen sicher.

Der 38-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zeigte drogentypische Verhaltensweisen. Da der anschließend durchgeführte Urintest positiv ausfiel, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen die 38 und 45 Jahre alten Insassen aus Bayreuth wird nun wegen Diebstahl eines Kraftwagens, Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung ermittelt. Der Fahrer muss sich außerdem wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor der Justiz verantworten.