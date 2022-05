795. Verkehrsunfall; eine Person leicht verletzt – Altstadt

Am Sonntag, 29.05.2022, gegen 20:00 Uhr, stand ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi an der rot zeigenden Ampel am Oskar-von-Miller-Ring, Ecke Brienner Straße. Er beabsichtigte seine Fahrt geradeaus auf den Maximiliansplatz fortzusetzen.

Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht schaltete, beschleunigte der 21-Jährige den Pkw so erheblich, dass er nach einigen Metern auf der regennassen Fahrbahn nach links abkam und dort mit dem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw Tesla eines 58-Jährigen aus dem Landkreis Landshut kollidierte. Der Pkw Tesla wurde auf den ebenfalls ordnungsgemäß geparkten Pkw Peugeot einer 18-Jährigen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufgeschoben. Nach der Kollision lenkte der Pkw des 21-Jährigen nach rechts und stieß mit einem Pkw Audi eines 30-jährigen Münchners zusammen, welcher seitlich in gleiche Richtung fuhr.

Der 21-jährige Münchner wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

796. Einbruch in Gaststätte – Westend

Am Sonntag, 29.05.2022, zwischen 03:00 Uhr und 09:30 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannten Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein. Im Inneren wurden zwei Geldspielautomaten sowie der Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter unter Mitnahme der Tatbeute unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen im Bereich Schwanthalerstraße/Schießstättstraße/ Holzapfelstraße/Westendstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

797. Fahrzeugbrand – Mittersendling

Am Sonntag, 29.05.2022, gegen 08:10 Uhr, meldete sich ein 52-jähriger mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110 und teilte den Brand eines Pkw Mercedes mit.

Durch die eintreffenden Streifenbesatzungen sowie die alarmierte Feuerwehr München wurde ein Pkw im Vollbrand festgestellt. Zudem wurde das angrenzende Geschäftsgebäude durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr München gelöscht werden.

Sowohl am Pkw, als auch an dem Geschäftsgebäude entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der 52-Jährige wurde bei den Versuchen das Fahrzeug selbst zu löschen, leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

798. Trickdiebstahl durch Falsche Handwerker – Obersendling

Am Freitag, 27.05.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich eines Mehrfamilienhauses durch einen unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihr in der Folge an, ein Paket in ihre Wohnung zu tragen.

In der Wohnung der über 80-Jährigen gab er sich als Monteur aus und teilte mit, dass er die Wasserleitung prüfen müsse. Während der vermeintliche Monteur die über 80-jährige entsprechend ablenkte, betrat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein zweiter unbekannter Täter die Wohnung und entwendete Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Nach Abschluss der vorgeblichen Arbeiten an der Wasserleitung verließ auch der vermeintliche Handwerker die Wohnung der über 80-jährigen.

Diese bemerkte nach wenigen Minuten, dass ihre Wohnung durchsucht worden war und stellte in diesem Zusammenhang das Fehlen des Bargeldes fest. Im Anschluss informierte sie den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg. Im Rahmen erster Ermittlungen teilte eine Anwohnerin mit, dass sie zwei verdächtige Personen beim Verlassen des Mehrfamilienhauses gesehen hätte.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 (u. a. Trickdiebstahl) geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 25 – 30 Jahre alt, ca. 165 - 175 cm groß, kräftiger Körperbau, kräftiges Gesicht; bekleidet mit grauer Arbeitslatzhose und Kappe, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 2:

Männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 165 – 170 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Arbeitslatzhose und Kappe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wolfratshauser Straße/Rupert-Mayer-Straße/Mülhauserstraße/Colmarer Straße/Schaidlerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

799. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Denning

Am Sonntag, 29.05.2022, wurde eine über 70-jährige mit Wohnsitz in München über einen Kurznachrichtendienst von einer unbekannten Person kontaktiert, welche sich als ihre Tochter ausgab.

In diesem Zusammenhang wurde vorgetäuscht, dass das Onlinebanking der vermeintlichen Tochter nicht funktionieren würde und die über 70-Jährige deshalb eine Überweisung für diese vornehmen solle. In der Folge überwies die über 70-Jährige gutgläubig über 2.000 Euro an ein unbekanntes Konto.

Erst als sie im Laufe des Tages ihre wirkliche Tochter kontaktieren konnte, erkannte sie den Betrug, konnte den Überweisungsvorgang jedoch nicht mehr stornieren.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

- Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

- Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

800. Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen – Neuhausen

Am Sonntag, 29.05.2022 gegen 17:00 Uhr, teilte ein Passant einem Mitarbeiter der U-Bahnwache am Rotkreuzplatz mit, dass soeben ein Mann in der U-Bahn vor den anwesenden Personen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hätte.

Der Sicherheitsmitarbeiter konnte daraufhin einen Tatverdächtigen (42-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) in der U-Bahn feststellen und festhalten. Kurz zuvor hatte der Sicherheitsmitarbeiter bereits die Polizei informiert, wodurch der 42-Jährige an der Endhaltestelle festgenommen werden konnte.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte anschließend festgestellt werden, dass der Tatverdächtige am selben Tag bereits an einer anderen U-Bahnstation gleichartige sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte.

Da der 42-Jährige stark alkoholisiert war und sich aggressiv verhielt, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen. Es wurden in beiden Fällen Ermittlungsverfahren auf Grund exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.