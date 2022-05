NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Vergangene Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren Schulen in der Stadt und im Landkreis Bamberg. Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag geriet auch eine Schule im Forchheimer Landkreis ins Visier von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Bamberg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, gelangten die Täter über ein Fenster in die Schule im Schellenberger Weg. Im Inneren öffneten die Diebe gewaltsam zahlreiche Schränke und entwendeten mehrere Geldkassetten. Der Entwendungsschaden dürfte im dreistelligen Eurobetrag liegen. Es entstand ein hoher Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittler prüfen nun, ob der Einbruch in Neunkirchen am Brand in Zusammenhang mit der Serie in Bamberg und Bamberger Landkreis steht.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.