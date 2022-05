BAYERISCH GMAIN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Seit Sonntagmittag, 29. Mai 2022, wird aus Bayerisch Gmain der 13 Jahre alte Deniz Halavart vermisst. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall bittet bei der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit etwa 12.20 Uhr am gestrigen Sonntag, 29. Mai 2022, wird der 13-jährige Deniz Halavart aus Hohenfried in Bayerisch Gmain vermisst. Deniz ist geistig beeinträchtigt und nach einem Streit möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Unterwegs ist er vermutlich mit einem Mountainbike. Deniz fährt auch gerne Busse und Bahn, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich aus dem Landkreis entfernt hat.

Der Junge hat ein südländisches Aussehen, ist ca. 155 cm groß und ungefähr 58 kg schwer. Bekleidet ist er mit einem T-Shirt mit Tiermotiv, einer kurzen Hose sowie einem Baseballcap in der Farbe blau/braun. Sein Mountainbike hat die Farben schwarz, weiß und rot.

Personen, die Angaben zum Aufenthalt von Deniz machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Reichenhall unter der Telefonnummer (08651) 970-0 in Verbindung zu setzen.