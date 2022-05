1031 - Pkw-Lenker fährt Schlangenlinien

Neusäß - Weil er in der Portnerstraße in Neusäß am Samstag (28.05.2022), gegen 19.30 Uhr, Schlangenlinien fuhr und auch das Rotlicht einer Ampel missachtete, fiel ein Pkw-Fahrer einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich der Grund für die Fahrunsicherheiten schnell heraus: Ein Alkoholtest bei dem 49-Jährigen ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Der Mann wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

1032 - Versuchter Ladendiebstahl

Diedorf - Am Samstag (28.05.2022), gegen 17.10 Uhr, befand sich ein unbekanntes Pärchen mit einem Kleinkind in einem Supermarkt am Straßfeld in Diedorf. Der Vater hatte das Kleinkind auf dem Arm und die Mutter schob den leeren Kinderwagen durch den Laden. Der Mann und das Kleinkind verließen vor der Mutter den Laden.

An der Kasse bezahlte die Frau Kleinigkeiten. Als die Kassiererin die Frau aufforderte den Kinderwagen zu zeigen, wurde diese nervös und gestikulierte mit den Händen. Sie ließ den Kinderwagen stehen und wollte den Laden verlassen. Nachdem die Kassiererin die Kundin verfolgte und aufhalten wollte, versuchte sie die Kassiererin zu schlagen. Diese kann dem Schlag jedoch ausweichen. Anschließend flüchtete die Kundin und lies den Kinderwagen samt Diebesgut im Wert von 214 Euro zurück. Hierbei handelte es sich überwiegend um Werkzeuge und Kinderartikel.

Beschreibung:

Beide Personen waren ca. 170 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, korpulent und hatten ein osteuropäisches/slawisches Aussehen.

Hinweise auf die Täter erbittet die PI Zusmarshausen, Tel: 08291 /18900.

1033 - Einbrecher festgenommen

Lauingen - Am Sonntag (29.05.2022), gegen 06.55 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Passant, wie ein 23-Jähriger sich unberechtigt Zugang zu einem Frisörgeschäft in der Klosterstraße verschaffen wollte. Durch eine verständigte Streifenbesatzung konnte der 23 Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, festgestellt werden. Er war grade dabei in einen Getränkemarkt an der Klosterstraße einzubrechen. Der 23-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Derzeit werden weitere Ermittlungen geführt, ob weitere Taten durch den 23-Jährigen begangen wurden.

1034 - Übergriffe auf Volksfest

Wertingen - Am Samstag (28.05.2022), gegen 20.15 Uhr, wurden ein unbesetzter Streifenwagen und ein daneben geparkter BMW des Rettungsdienstes, die am Parkplatz des Wertinger Volksfestes abgestellt waren, mit Steinen beworfen. Dabei wurde die Seitenscheibe des Streifenwagens eingeschlagen, außerdem entstanden zahlreiche Dellen in der Karosserie, der Sachschaden wird mit ca. 7000 Euro beziffert. Am Einsatzfahrzeug Rettungsdienstes entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 14-Jähriger ausgemacht werden, der sich sofort von der Tatörtlichkeit entfernte. Dieser konnte schließlich auf dem Parkplatz eines anliegenden Getränkemarktes eingeholt und festgehalten werden. Bei der Rückkehr zum Tatort hielt sich dort ein 13-jähriger Wertinger auf, der zugab die Steine geworfen zu haben. Während der Aufnahme des Sachverhalts versuchte der 13-Jährige plötzlich zu flüchten, konnte aber von den eingesetzten Polizeibeamten festgehalten werden. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 13-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.