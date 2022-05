789. Zusammenstoß von Pkw mit Linienbus; drei Personen leicht verletzt – Neuperlach

Am Freitag, 27.05.2022, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus auf dem linken Fahrstreifen der Thomas-Dehler-Straße in südliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus.

Zur selben Zeit fuhr ein BMW Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Thomas-Dehler-Straße in dieselbe Richtung. Der Pkw wechselte auf den linken Fahrstreifen vor den Bus und danach gab es einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In dem Pkw mit schweizer Zulassung befanden sich vier Personen (ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger, beide mit mazedonischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitzen in der Schweiz sowie eine 31-Jährige und ein 6-Jähriger, beide mit schweizer Staatsangehörigkeit und Wohnsitzen in der Schweiz).

Die Polizei wurde über den Unfall informiert und als die Beamten eintrafen und den Unfall aufnahmen, gab es widersprüchliche Angaben in Bezug darauf, ob der 38-Jährige oder der 42-Jährige der verantwortliche Fahrer des Pkw war. Dies konnte bislang noch nicht genau ermittelt werden. Auch der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig ermittelt werden.

Direkt nach dem Unfall kam es noch zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der 38-Jährige dem Busfahrer eine gewalttätige Handlung verbal androhte. Der 38-Jährige wurde wegen dieser Bedrohung angezeigt.

Nach einer Vernehmung sowie der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde er wieder entlassen. Er sowie die 31-Jährige und der 6-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 31-Jährige und der 6-Jährige wurden zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen über 15.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme musste die Thomas-Dehler-Straße zeitweise in südliche Fahrtrichtung gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung, wer der verantwortliche Fahrzeugführer des BMWs war, aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

790. Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Ramersdorf

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 09:35 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 und sie teilten mit, dass auf dem Gehweg der Rosenheimer Straße im Kreuzungsbereich mit der Kirchseeoner Straße eine männliche Person herumlaufen würde, die ein Küchenmesser in einer Hand halten würde.

Mehrere Passanten empfanden die Situation als bedrohlich und entfernten sich schnell. Sofort wurden über zehn Streifen und Einsatzkräfte von zwei Einsatzhundertschaften zur Örtlichkeit geschickt.

Die Person, ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München, hatte sich zwischenzeitlich in seine nahe Erdgeschosswohnung begeben. Der 53-Jährige, der deutlich alkoholisiert war, konnte kurz darauf von den Einsatzkräften an seiner Wohnungstüre überwältigt werden. Das Küchenmesser, welches er mit sich geführt hatte, wurde aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund seines Zustandes und der von ihm ausgehenden Fremdgefahr wurde er von der Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

791. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung – Mittersendling

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 06:25 Uhr, alarmierte der Sicherheitsdienst einer Unterkunft den Polizeinotruf 110 und es wurde mitgeteilt, dass es zwischen Bewohnern der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre, bei der eine Person eine andere mit einem Küchenmesser bedroht hätte.

Sofort wurden über zehn Streifen und Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dort trafen sie auf einen 27-Jährigen marokkanischen Staatsbürger, der in der Unterkunft untergebracht war und der davor eine Auseinandersetzung mit einem 26-jährigen somalischen Staatsbürger hatte, der dort ebenfalls untergebracht war. Im Rahmen dieser Streitigkeit hatte der 27-Jährige den 26-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht.

Der 27-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen einer Bedrohung angezeigt. Das Messer konnte in der Unterkunft nicht aufgefunden werden. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Gegen 08.20 Uhr kam es zu einer erneuten Streitigkeit zwischen den beiden Personen, bei welcher die Initiative von dem 26-Jährigen ausging. Daraufhin wurde ihm vom Sicherheitsdienst der Unterkunft ein Hausverbot für diese ausgesprochen und die Polizei wurde alarmiert, um dieses durchzusetzen. Der 26-Jährige wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen.

792. Widerstand gegen Polizeibeamte und Trunkenheit im Verkehr – Putzbrunn

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 09:40 Uhr, alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer denn Notruf 110 der Polizei, da sie eine männliche Person festgestellt hatten, die mit einem Fahrrad neben der Fahrbahn der Grasbrunner Straße in Putzbrunn lag. Sie war nicht ansprechbar und auf die Mitteiler wirkte die Situation wie ein Verkehrsunfall.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur angegebenen Örtlichkeit geschickt. Vor Ort trafen sie auf einen unverletzten und deutlich alkoholisierten 25-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Nach den ersten Ermittlungen hatte er sich aufgrund seiner Alkoholisierung dort hingelegt um zu schlafen. Während der Kommunikation mit der Polizei versuchte der 25-Jährige die Örtlichkeit zu verlassen, indem er mit dem Fahrrad wegfuhr. Die Polizeibeamten konnten ihn kurz danach anhalten. Er wehrte ich und aufgrund seines Widerstands wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei wurde ein Polizeibeamter an einem Bein leicht verletzt. Er ist weiterhin dienstfähig.

Der 25-Jährige wurde wegen einer Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

793. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 12:35 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Harley Davidson Motorrad auf der Leopoldstraße stadtauswärts. Die Kreuzung zur Ungererstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

An dem Kreuzungsbereich zeigte die Ampel für ihn nach den ersten Ermittlungen grünes Licht und er benutzte dort den mittleren der drei vorhandenen Fahrstreifen. Zur selben Zeit fuhr ein 30-jähriger schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz mit einem Skoda Pkw auf der Leopoldstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Ungererstraße wollte er in diese nach links abbiegen.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr er langsam in den Kreuzungsbereich ein, wo zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung stadtauswärts eine Straßenbahn verkehrsbedingt anhalten musste. Während dieser Abbiegesituation kam es zu einem Zusammenstoß des Pkw mit dem Motorrad. Zum Zeitpunkt der Kollision stand der Pkw und das Motorrad schrammte an dem vorderen Stoßfänger entlang. Danach stürzte der 47-Jährige mit dem Motorrad und er schlitterte noch mehrere Meter über die Fahrbahn.

Bei dem Unfall wurde er verletzt und er wurde vom zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt über 6.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei musste die Leopoldstraße in nördliche Richtung ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der 30-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

794. Exhibitionistische Handlung – Haar

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 16:50 Uhr, alarmierte eine Zeugin den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass im Bereich der Vockestraße und Leibstraße eine männliche Person mit einem Fahrrad stehen würde, die an einer Bushaltestelle wartende Personen beobachten würde. Unter den wartenden Personen befänden sich auch Kinder.

Während dieser Situation, bei der der unbekannte Mann auch Blickkontakt zu der Zeugin suchte, zog er plötzlich seine Hose herunter und führte danach auch gut sichtbar mehrere Sekunden lang sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil durch. Danach hatte er sich mit seinem Fahrrad in Richtung des S-Bahnhofes entfernt.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei haben daraufhin mit Fahndungsmaßnahmen nach der Person begonnen. Diese verblieben ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm groß, ca. 65 Jahre alt, wellige Haare, Vollbart; bekleidet mit dunkler Fleecejacke, roter Radlerhose, weißem Fahrradhelm, er trug eine schwarze Sonnenbrille

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Vockestraße/Leibstraße in Haar Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.