WOLFRATSHAUSEN, OT FARCHET, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache brach am Freitagnachmittag, 27. Mai 2022, in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Wolfratshausen ein Brand aus, der einen Sachschaden von etwa 500.000 Euro anrichtete. Mehr als 100 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren bis in den Abend hinein im Einsatz. Eine Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, ein Feuerwehrmann wurde vor Ort ärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Mehrere Mitteiler meldeten am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr über Notruf den Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Enzianstraße in Wolfratshausen. Neben den Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Weidach, Wolfratshausen, Geretsried und Gelting, fuhren auch der Rettungsdienst und die Polizei den Einsatzort im Stadtteil Farchet an. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand, alle Bewohner hatten zu dieser Zeit das Haus bereits verlassen.

Bis in die späten Abendstunden hinein bekämpfte die Feuerwehr mit knapp 100 Mann den Brand. Eine Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, ein Feuerwehrmann wurde vor Ort ärztlich versorgt. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zufolge 500.000 Euro betragen. Die 17 Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht mehr nutzen und mussten anderweitig untergebracht werden.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Weilheim übernommen. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.