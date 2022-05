BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Der Fahrer eines Motorrollers (76) kollidierte am Freitagvormittag, 27. Mai 2022, mit einem Pkw, kam zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass er an den erlittenen Verletzungen verstarb. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II führt die Polizeiinspektion Bad Tölz nun die Ermittlungen in der Unfallsache.

Am späten Freitagvormittag kam gegen 11.20 Uhr m Stadtgebiet von Bad Tölz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähiger Mann aus Holzkirchen tödlich verunglückte.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, geschah der Unfall wie folgt:

In Bad Tölz kam es auf der Bundesstraße 13 in Richtung Flinthöhe / Haupttor aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu einem Rückstau. Ein 25-jährger Mann aus Bad Tölz fuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw BMW an den wartenden Fahrzeugen vorbei, um dann nach rechts in die Straße „Lettenholz“ abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs schlängelte sich der Fahrer (76) eines Krades zwischen den wartenden Fahrzeugen und dem Abbieger hindurch und kollidierte mit diesem. Der Motorroller-Fahrer kam dadurch zu Sturz und erlitt dabei tödliche Verletzungen. In Folge des Sturzes kollidierte er mit seinem Motorroller noch mit einem Pkw Seat, der von einem 29-Jährigen aus Viersen gelenkt wurde und der mit seinem Wagen im Stau stand. Beide Pkw-Lenker blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 7.500 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben und die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge angeordnet. Ein Sachverständiger unterstützte am Unfallort die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Bad Tölz.

Die B13 musste im Bereich der Unfalllstelle für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die notwendigen Umleitungsmaßnahmen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz und der Straßenmeisterei übernommen.