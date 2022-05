BURGLENGENFELD. Am frühen Donnerstagmorgen (26. Mai) wurde vor einer Diskothek in Burglengenfeld ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt.

Am Vatertag wurde gegen 5 Uhr morgens der Rettungsdienst verständigt, da ein Mann Hilfe benötigte, dem Verletzungen mit einem Messer zugefügt worden sind. Zuvor sei es in der Kirchenstraße in Burglengenfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nähe der dort befindlichen Diskothek gekommen. Ein bislang noch unbekannter Täter habe bei der Auseinandersetzung dem jungen Mann Verletzungen mit einem Messer zugefügt.

Der 28-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Vor Ort sollen mehrere Personen gewesen sein. Die Kriminalpolizei Amberg bittet Personen, die am Donnerstag, 26. Mai zwischen 04:30 und 05:00 Uhr in der Kirchenstraße in Burglengenfeld gewesen sind oder anderweitig Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.