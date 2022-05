ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend, um kurz nach 22.00 Uhr, wurden am Bussteig des Bahnhofes zwei Busfahrer von einem Unbekannten überfallen.

Der Täter forderte von den Busfahrern, die sich außerhalb ihrer abgestellten Fahrzeuge befanden, unter Vorhalt einer unbekannten Schusswaffe Bargeld. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen schlug der Räuber einen der Busfahrer gegen die Brust. Auf den anderen Fahrer zielte der Täter mit seiner Waffe und feuerte zwei „Schüsse“ auf die dahinterliegende Glasscheibe. Die Glasscheibe ging dabei nicht zu Bruch. Als Munition hatte der Räuber offenbar Pellet-Kugeln verwendet. Die Busfahrer händigten daraufhin dem Räuber einen Bargeldbetrag in einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag aus. Der Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß in Richtung Auer Straße. Sofortige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen verliefen ergebnislos. Die Erstaufnahme des Sachverhaltes vor Ort wurde durch den Kriminaldauerdienst aus Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der KPI Neu-Ulm geführt. Der geflüchtete Räuber hatte nach Zeugenangaben eine dunkle Kleidung und Handschuhe getragen. Auch fiel am Unterarm eine Tätowierung beim Geflüchteten auf. Zeugen der Tat und Mitteilungen zum Täter werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel. 0731/8013-0, erbeten.

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).