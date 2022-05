784. Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 10.04.2022, Nr. 530

-siehe Medieninformation vom 15.04.2022, Nr. 551

Wie bereits berichtet, wurde am Sonntag, 10.04.2022, gegen 6:00 Uhr, ein 25-jähriger Somalier, der in einer Unterkunft in München wohnte, bei einer Auseinandersetzung in der Sonnenstraße niedergestochen und tödlich verletzt. Er verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Noch vor Ort wurden die weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) aufgenommen und umfangreiche Beweiserhebungsmaßnahmen sowie forensische Untersuchungen durchgeführt. Durch die intensiven Ermittlungen konnten schließlich drei in den Vorfall involvierte Personen identifiziert werden und auf Antrag der Kapitalabteilung der zuständigen Staatsanwaltschaft München I wurden Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen im Münchner Stadtgebiet sowie für eine Wohnung in Rheinland-Pfalz beim Amtsgericht München beantragt. Diese wurden am Mittwoch, 25.05.2022 vollzogen.

Im Zuge dieser Durchsuchungsmaßnahmen und der anschließenden Vernehmungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Kosovaren mit Wohnsitz in München. Dieser wurde am Donnerstag, 26.05.2022 der Ermittlungsrichterin im Polizeipräsidium München zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt. Diese erließ gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I einen Haftbefehl wegen Totschlags.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 dauern weiter an.

785. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verstorben – Neuried

-siehe Medieninformation vom 13.05.2022, Nummer: 690

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 17:20 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2065 in Fahrtrichtung München. Hierbei wurde eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München schwer verletzt.

Am Donnerstag, 26.05.2022 verstarb die 80-Jährige in einem Krankenhaus an ihren erlittenen Verletzungen.

Die Ermittlungen hier führt weiterhin die Münchner Verkehrspolizei.

786. Verkehrsunfall mit zwei Pkw; drei Personen verletzt – Laim

Am Donnerstag, 26.05.2022, gegen 06:35 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Landsberger Straße stadteinwärts.

An der Kreuzung zur Friedenheimer Brücke beabsichtigte er nach links auf diese abzubiegen. Im Fahrzeug befand sich noch eine 24-Jährige als Beifahrerin.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw, der zur Fahrgastbeförderung benutzt wird, die Landsberger Straße stadtauswärts. Im Fahrzeug befanden sich zwei 20-jährige weibliche Fahrgäste.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes wurde aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes kurz nach dem Kreuzungsbereich gegen einen Baum geschleudert und kam hierdurch zum Stehen. Durch den Aufprall wurde ein 20-jähiger Fahrgast schwer verletzt. Die Fahrerin sowie der weitere Fahrgast wurden leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallbeteiligten im VW blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Straßenbaum wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt und musste gefällt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 50.000 Euro.

Während der Maßnahmen vor Ort kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme und weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

787. Körperverletzungsdelikt führt zu mehreren verletzten Personen – Obersendling

Am Mittwoch, 25.05.2022, gegen 10:30 Uhr, bemerkten zwei Angestellte einer Schule eine stark ätzend riechende Flüssigkeit in den Innenräumen einer Schultoilette. Sie wollten die betroffene Fläche im Bereich einer Tür reinigen. Dabei bekamen sie einen starken Hustenreiz sowie Atembeschwerden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden alarmiert.

Als die beiden Personen vom Rettungsdienst behandelt wurden, meldeten sich mehrere Schüler, die auch entsprechende Symptome angaben. Die Schüler wurden danach zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

788. Gefährliche Körperverletzung – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 23.05.2022, Nr. 768

Wie bereits berichtet, gerieten am Samstag, 21.05.2022, gegen 21:30 Uhr, ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) an der Gerner Brücke in einen Streit. In dessen Verlauf wurde der 17-Jährige durch den 16-Jährigen mittels eines Messers im Oberkörperbereich verletzt. Der 16-Jährige stellte sich noch am gleichen Tag bei einer örtlichen Polizeiinspektion und räumte eine Tatbeteiligung ein.

Um weitere Erkenntnisse über den genauen Tatablauf zu erhalten, fordert die Münchner Polizei Zeugen des Vorfalls auf, sich bitte bei der Polizei zu melden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gerner Brücke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.