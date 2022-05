1020 - Streit in Asylbewerberunterkunft eskaliert

------------------ in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------------

Haunstetten – Bereits am Donnerstag vergangener Woche (19.05.2022) gerieten zwei Männer in den frühen Morgenstunden in der Asylbewerberunterkunft in der Inninger Straße in Streit. Dabei ging ein 26-jähriger Somalier mit einem Küchenmesser auf einen 28-Jährigen los und verletzte den Syrer schwer.

Auch beim 26-Jährigen wurden schwere Verletzungen festgestellt, deren Zustandekommen aktuell Gegenstand der Ermittlungen ist.

Beide Beteiligten mussten zunächst stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 26-Jährigen. Dieser wurde mittlerweile dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl u.a. wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug.

Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich seit der Entlassung aus dem Krankenhaus in Untersuchungshaft.

1021 – Ohne Licht und Anstand

Innenstadt – Gestern (26.05.2022) war ein 28-Jähriger gegen 22.40 Uhr in der Grafstraße unterwegs. Als ihm ein Auto ohne Licht entgegenkam, machte er den Fahrer darauf aufmerksam. Statt einem „Danke für den Hinweis“ musste sich der 28-Jährige beleidigen lassen. Anschließend setzte der Fahrer sein Auto zurück und touchierte mit dem Außenspiegel den 28-Jährigen. Dieser wurde dadurch am Knie verletzt. Der Fahrer schaltete nun sein Licht an und entfernte sich anschließend. Zurück blieb einzig sein Außenspiegel, der durch die Kollision mit dem 28-Jährigen abbrach.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug sowie dem Verantwortlichen verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nach dem Fahrer und bittet daher unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang wird auch der Insasse eines silbernen Autos als Zeuge gesucht, der offenbar den Vorfall beobachtet hatte.

1022 – Auseinandersetzung endet in der JVA

Innenstadt – Am Donnerstag kam es gegen 5.00 Uhr vor einem Club in der Riedinger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Diese gerieten zunächst in Streit und gingen anschließend mit Fäusten aufeinander los. Die Polizei kam hinzu, beruhigte die Situation und stellte die Personalien der Beteiligten fest. Bei der Überprüfung eines Mannes, der ebenfalls seinem Gegenüber einen Faustschlag versetzt haben soll, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl über mehrere tausend Euro vorlag. Da der 33-Jährige den ausstehenden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er noch vor Ort verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn und mehrere andere Beteiligten, die allesamt mit etwa einem Promille alkoholisiert waren, wird zudem wegen Körperverletzung ermittelt. Ein Beteiligter musste auf Grund seiner Verletzungen am Auge ins Klinikum gebracht werden.

1023 – Erst geworfen, dann gewatscht

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr waren drei Kinder auf einem Gehsteig in der Martinistraße unterwegs. Ein 11-Jähriger hatte zugegebenermaßen keine gute Idee, als er einen „erdbeergroßen“ Stein offenbar über die Straße in eine Grünfläche schmeißen wollte. Dabei übersah er nämlich ein querendes Fahrzeug, das von seinem Stein getroffen wurde. Die 43-jährige Fahrerin hielt an, packte den Bub am Hals und verpasste ihm beidseitig eine „Watschn“. Danach trat sie dem 11-Jährigen gegen sein Bein. Eine Polizeistreife nahm anschließend den Sachverhalt auf und ermittelt nun gegen die 43-Jährige wegen Körperverletzung. An ihrem Fahrzeug war minimaler Sachschaden erkennbar.