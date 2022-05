BISCHOFSMAIS. Am Sonntag (22.05.2022) stürzte ein Moutainbiker am Geißkopf und verletzte sich schwer. Nun erlag er seinen Verletzungen.

Am vergangenen Sonntag ist ein 46-Jähriger aus dem Gemeindebereich Hallbergmoos im Bikepark-Geißkopf alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwerste Verletzungen zugezogen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Obwohl der Mann die erforderliche Schutzausrüstung getragen hat, erlitt er bei dem Sturz so schwere Verletzungen, an welchen er zwischenzeitlich verstorben ist.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizei Straubing geführt. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.

Veröffentlicht: 27.05.2022, 12:47 Uhr