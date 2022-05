BAMBERG. Zwei Unbekannte beraubten am Samstagabend, 14. Mai, in der Altenburger Straße in Bamberg einen 91-Jährigen und flüchteten unerkannt.

Auf den ersten Pressebericht zu diesem Überfall gingen bei der Polizei verschiedene Zeugenhinweise ein. Im Zusammenspiel mit den umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen gewannen die Ermittler nun daraus neue Erkenntnisse. Die beiden Täter nutzten für ihre Flucht ein Fahrzeug und hielten sich damit unter anderem im Bereich der Panzerleite auf.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet wiederum um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist am Freitag, 13. Mai, oder Samstag, 14. Mai, in der Panzerleite oder der näheren Umgebung eine größere Limousine vom Hersteller Audi mit ausländischem Kennzeichen aufgefallen?

Wer hat in diesem Bereich verdächtige Personen wahrgenommen?

Die ursprüngliche Pressemeldung ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/029901/index.html