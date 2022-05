WARNGAU, LKR. MIESBACH / BAIERN, LKR. EBERSBERG. Am späten Sonntagabend, 22. Mai 2022, kam es bei einem Bierzeltfest in Warngau im Nahbereich des Festzeltes zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Das Opfer konnte sich schließlich vom unbekannten Täter losreißen und weglaufen. Im Rahmen des Besuchs einer Festveranstaltung im Landkreis Ebersberg erkannte die Geschädigte den Täter wieder. Der Mann wurde festgenommen. Die Kripo Miesbach ermittelt.

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Sonntagabend, 22. Mai 2022, bei einer Festveranstaltung in Warngau zu einem sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau durch einen zunächst unbekannten Mann. Am gestrigen Donnerstag, 26. Mai 2022, erkannte die Geschädigte den Mann beim Besuch eines Jubiläumsfests in der Gemeinde Baiern wieder. Der Tatverdächtige wurde daraufhin durch verständigte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ebersberg vorläufig festgenommen.

Anschließend wurde der Mann zur Kriminalpolizeistation Miesbach überstellt, wo er die darauffolgende Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der Tatverdächtige am heutigen Freitag auf freiem Fuß angezeigt.

Die zuständige Kriminalpolizeistation Miesbach führt die Ermittlungen zur Klärung der Tat indes fort.