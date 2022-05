BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND / BEZIRK VÖCKLABRUCK, OBERÖSTERREICH.

Vom Parkplatz der Rupertustherme in Bad Reichenhall haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag, 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt), einen SUV der Marke BMW entwendet. Offenbar die gleichen Täter hatten zuvor einen Umkleideschrank in der Therme aufgebrochen und dabei neben dem Autoschlüssel weitere Wertgegenstände des geschädigten Pärchens aus München entwendet. Im Laufe des Abends wurde das Fahrzeug verlassen auf einem Parkplatz im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck aufgefunden. Die Kripo ermittelt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 und 15:45 Uhr des gestrigen Donnerstag einen Umkleideschrank in der Rupertustherme auf. Daraus erbeuteten sie sämtliche, vom Geschädigten eingesperrten persönlichen Gegenstände sowie den Schlüssel eines BMW X3 xdrive. Offensichtlich die gleichen Täter entwendeten im Anschluss den Wagen des geschädigten Pärchens aus der Landeshauptstadt München und flüchteten damit zunächst in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Reichenhall übernahmen die ersten polizeilichen Ermittlungen. Zeitgleich leiteten sie, auch unter Beteiligung von Einsatzkräften der Grenzpolizeiinspektion Piding, die sofortige Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 30.000 Euro ein.

Gegen 19:00 Uhr konnte im Bereich des „kleinen“ Grenzübergangs Walserberg Bundesstraße eine entwendete Handtasche mit der Geldbörse der Geschädigten aufgefunden werden. Drei Stunden später, gegen 22:00 Uhr, entdeckten Polizisten der Landespolizeidirektion Oberösterreich das verlassene Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe der Autobahn A 1 im Bezirk Vöcklabruck. Der BMW wurde durch die österreichische Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Indes fehlt von den Tätern jede Spur.

Das zuständige Fachkommissariat Grenze der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen oder Besuchern der Rupertustherme:

Wer hat am Donnerstagnachmittag (Christi Himmelfahrt) im näheren Umfeld der Rupertustherme Bad Reichenhall oder auf dem dortigen Parkplatz verdächtige Personen, möglicherweise beim Ausspionieren von Fahrzeugen, beobachtet und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise erbittet das Fachkommissariat Grenze unter der Telefonnummer 08651 / 970-260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.