WÜRZBURG. Seit dem frühen Mittwochabend suchte die Polizei nach einem 62-Jährigen Pflegeheimbewohner, der dringend auf Medikamente angewiesen ist. Der Aufenthaltsort des Mannes konnte inzwischen ermittelt werden.

Gegen 17:00 Uhr verließ der 62-Jährige ein Pflegeheim in der Pleicherpfarrgasse um Einkäufe zu tätigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann, in einen Supermarkt in der Domstraße gehen. Nachdem der Mann am Abend nicht ins Heim zurückgekehrt ist, wurde die Polizei verständigt. Sämtliche Suchmaßnahmen blieben allerdings vorerst erfolglos.

Am Donnerstagnachmittag gelang es der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt den Aufenthaltsort des Mannes, dem es gut geht, zu ermitteln.