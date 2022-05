782. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Milbertshofen

Am Mittwoch, 25.05.2022, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit einem Pkw, Mini, die Moosacher Straße in Richtung Frankfurter Ring (östliche Richtung).

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wollte er an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße bei für ihn geltendem Grünlicht der Ampel nach links in diese abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 60-Jähriger mit einem Pkw, BMW, die Schleißheimer Straße stadteinwärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er die Kreuzung zur Moosacher Straße geradeaus überqueren und fuhr, trotz für ihn geltendem Rotlicht der Ampelm in den Kreuzungsbereich ein. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 38-Jährige verletzt. Er musste daher zunächst im Fahrzeug medizinisch versorgt werden und wurde dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 60-Jährigen wird deshalb nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Während der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme durch das Münchner Unfallkommando mussten die Moosacher Straße und die Schleißheimer Straße an der Unfallstelle auf den betroffenen Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.