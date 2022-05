In einem Supermarkt in Bad Kötzting wurde eine Person mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei zu seinem Supermarkt im Stadtbereich Bad Kötzting alarmiert. Ein Mann geriet dort mit einer Angestellten des Marktes in Streit. Als ein 35-jähriger Kunde schichten wollte, wurde er nach aktuellem Stand der Ermittlungen von dem Mann mittels eines Messers erheblich verletzt. Momentan wird er in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei konnte in Tatortnähe einen Tatverdächtigen, einen circa 30-jährigen syrischen Staatsangehörigen, vorläufig festnehmen. Aktuell besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.