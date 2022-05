STARNBERG Bislang unbekannte Diebe erlangten am gestrigen Dienstag (24.05.2022) hochwertigen Schmuck von einer Seniorin aus Starnberg. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei der 85-jährigen Rentnerin und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus, der den Wasserdruck in der Wohnung der Frau überprüfen müsse. Fast eine halbe Stunde lang testete der angebliche Handwerker mehrere Wasserhähne und hielt die Seniorin dazu an, ihm Hilfestellung zu leisten. Vermutlich gelangte währenddessen ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung und entwendete Schmuck in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

Der in Erscheinung getretene Täter ist etwa 30 Jahre alt und trug berufstypische Kleidung in Form einer dunklen Latzhose.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm die Ermittlungen bezüglich eines Diebstahlsdeliktes auf und bittet um Hinweise. Insbesondere Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Uhdestraße, Perchastraße oder Münchner Straße im genannten Zeitraum oder davor festgestellt haben, sind für die Kripo von Interesse. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen genommen.