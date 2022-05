LANGENBRUCK, LKRS.PFAFFENHOFEN.Wie berichtet war am 27.01.2022 ein Geldausgabeautomat in Langenbruck durch zunächst unbekannte Täter gesprengt worden. Der Kriminalpolizei gelang nun die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Langwierige Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben (KPI-Z) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord führten auf die Spur eines 25-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Er steht in dringendem Verdacht, zusammen mit mindestens einem Komplizen einen Pkw bei Schwabach gestohlen und diesen bei der Tat benutzt zu haben. Später wurde das Fahrzeug in einem Waldstück verlassen aufgefunden.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass dieselben Täter möglicherweise bereits am 29.10.2021 einen Geldautomaten bei der Raiffeisenbank Hausen (Lkrs. Kelheim) und am 03.12.2021 einen Automaten der Sparkasse in Schwabach bei Nürnberg gesprengt hatten, ebenfalls ohne an Bargeld zu gelangen. In Hausen waren am Gebäude und am Automaten Schäden in Höhe von ca. 40.000 € entstanden, in Schwabach lagen diese bei etwa 50.000 €.

Der ins Visier der Ermittler geratene Tatverdächtige reiste am Dienstag, den 26.04.2022 aus Tschechien kommend nach Deutschland ein und spähte im Anschluss verschiedene Banken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. Dabei wurde er am Mittwoch, den 27.04.2022 von Sondereinsatzkräften in Ilmenau bei Gotha/Thüringen festgenommen. Gegen den genannten 25-jährigen Slowaken war wegen früherer Taten bereits ein Haftbefehl der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragt und später durch den zuständigen Richter in Vollzug gesetzt worden.

Zur Aufklärung weiterer Taten und der Ermittlung weiterer Mittäter wurden am Donnerstag, den 12.05.2022 auf Ersuchen der deutschen Justiz durch die slowakischen Polizei zwei Wohnungen sowie Räumlichkeiten von drei Firmen in Bratislava sowie im Norden der Slowakei durchsucht. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, die derzeit ausgewertet werden.

Ursprungsmeldung:

Langenbruck, Lkrs. Pfaffenhofen a.d. Ilm, 27.01.2022

Geldautomat gesprengt – Zeugenaufruf

Am frühen Donnerstagmorgen (27.01.2022) wurde der Geldautomat einer Bankfiliale in Langenbruck gesprengt. Die Täter flohen im Anschluss ohne Beute. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 03:00 Uhr, wurde in Langenbruck ein sich im Vorraum einer Bankfiliale befindlicher Geldautomat mittels Gasgemisch gesprengt.

Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem PKW in Richtung Bundesstraße B300.

Der Geldautomat wurde stark beschädigt, ein Zugriff auf das gelagerte Bargeld war jedoch nicht möglich. Die Täter machten somit keine Beute.

Am Geldautomaten und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren, fünfstelligen Geldbetrags.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. Eventuell ist ein zur Tatzeit mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung B300 flüchtender PKW aufgefallen