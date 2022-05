Ein Geldautomat der Raiffeisenbank in Woringen wurde am frühen Mittwochmorgen gesprengt.

In der Nacht auf Mittwoch, 25.05.2022, gegen 03:00 Uhr, wurde in 87789 Woringen in der Memminger Straße ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Der Tatort liegt nur wenige Meter von der Autobahn A7 entfernt. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend. Die Fluchtrichtung ist noch nicht bekannt.

Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Memminger Straße bzw. in Woringen verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.