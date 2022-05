COBURG. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den am Montagabend festgenommenen 29-jährigen Polen. Die am Montagmittag in Coburg gefundene Frau und der später festgenommene Tatverdächtige kannten sich ersten Hinweisen zufolge.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

Der 29-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging nun Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann. Er befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Die zwischenzeitlichen Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben, dass es sich bei der Leiche zweifelsfrei um die zuvor als vermisst gemeldete 28-Jährige aus Bad Rodach handelt. Zudem stellten die Gerichtsmediziner fest, dass die Frau durch Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.