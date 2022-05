1004 – Dieseldiebstahl

Univiertel – Im Zeitraum vom 21. – 23.05.2022 (Sa.-Mo.) wurde auf einer Baustelle in der Forschungsallee / Elinor-Ostrom-Straße an insgesamt drei Baumaschinen Dieselkraftstoff abgezapft. Nachdem die Tankdeckel aufgebrochen wurden, entwendeten der oder die Täter rund 360 Liter Diesel im Wert von über 700 Euro. Dabei drangen auch insgesamt rund 30 Liter des Treibstoffs in das Erdreich ein, weshalb die damit kontaminierte Erde abgetragen werden musste. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt und das Umweltamt wurden verständigt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1005 – Nachmittägliche Trunkenheitsfahrt



Lechhausen – Gestern (23.05.2022) - nach einem Streit offenbar frustriert - setzte sich ein Lkw-Fahrer alkoholisiert ans Steuer und trank danach noch weiter. Eine Polizeistreife traf den Mann entsprechend alkoholisiert in seiner Wohnung an, wo diesem auch die Trunkenheitsfahrt und das „Bierchen danach“ nachgewiesen werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Es folgten zwei Blutentnahmen zur Bestimmung des Alkoholwertes zum Zeitpunkt der Alkoholfahrt um die Mittagszeit. Sein Führerschein konnte vor Ort nicht sichergestellt werden, da der Aufbewahrungsort dem 49-Jährigen nicht mehr erinnerlich war. Allerdings erschien der Mann rund 30 Minuten später nochmals auf der Dienststelle und gab seinen mittlerweile wieder aufgefundenen Führerschein freiwillig ab. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

1006 – Aggression im Straßenverkehr: Schraubenzieher eingesetzt



Univiertel / Messe – Gestern (23.05.2022) zwischen 17.00 und 17.30 Uhr kam es zu einem Vorfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen, der seinen Ursprung auf der B17 hatte. Dort war ein 59-jähriger Ford-Fahrer zwischen Graben und der Ausfahrt Messe in Richtung Augsburg unterwegs. Hierbei überholte er offenbar einen 39-jährigen Seat-Fahrer verbotswidrig rechts, schnitt diesen und fuhr dicht auf. Dabei beleidigte er die Beifahrerin des Seat-Fahrers anscheinend auch mit einer obszönen Geste.

Im weiteren Verlauf überholte der Ford-Fahrer ein unbekanntes Fahrzeug über den Standstreifen und fuhr zurück auf die linke Spur, sodass der Seat-Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als die beiden Fahrzeugführer dann an der Ausfahrt Messeparkplatz verkehrsbedingt an einer Ampel halten mussten, stieg der Seat-Fahrer aus, schlug mit der Hand gegen das Fahrerfenster und riss die Türe auf. Daraufhin stieg der Ford-Fahrer ebenfalls aus und holte aus dem Kofferraum einen Schraubenzieher. Mit diesem fuchtelte er vor dem Seat-Fahrer herum und verletzte den 39-Jährigen dabei im Rückenbereich (leicht blutende Streifwunde). Bei der Sachverhaltsaufnahme waren beide Kontrahenten nicht alkoholisiert.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen des Vorfalles, bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers (unterwegs mit einem weißen Ford Transit Connect) und des Seat-Fahrers (unterwegs mit einem weißen Seat Leon), behindert oder gar geschädigt worden sind. Dies betrifft insbesondere die Strecke auf der B 17 von Graben kommend bis zur Ausfahrt Messe.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1007 – Erfolgreicher Telefonbetrug: Hier spricht Europol

Hochfeld – Ein 36-Jähriger erhielt gestern (23.05.2022) einen Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters, der sich ihm gegenüber als „James Bradley“ vorstellte. Dieser teilte mit, dass die Identität des Angerufenen gestohlen wurde. Um Schaden abzuwenden musste der 36-Jährige nun insgesamt drei verschiedene Apps auf seinem Handy installieren, die er für einen Fernzugriff benötigte, um Geld zu überweisen und sich somit verifizieren zu können. Dabei kam es zu einem Geldtransfer im unteren vierstelligen Eurobereich zum Nachteil des Geschädigten. Wie sich herausstellte wurde der Geschädigte insgesamt fünfmal von drei verschiedenen Nummern und zwei verschiedenen Personen kontaktiert. Beide Betrüger sprachen Englisch mit einem asiatischen Akzent.



Hinweise und Tipps bei derartigen Betrugsmaschen: www.polizei-beratung.de

1008 – Turnhalle beschädigt

Hochfeld – Offenbar in der Nacht vom 22./23.05.2022 (So./Mo.) schlug ein unbekannter Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Scheibe an der Turnhalle in der Haunstetter Straße 59-61 ein. Der dabei verursachte Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.