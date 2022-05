BAYREUTH. Mehr als 15 Jahre führte der Leitende Kriminaldirektor Alfred Kauper die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben. Mit seinem bisherigen Stellvertreter, Kriminaloberrat Marco Zeilner, lenkt ab Juni weiterhin ein vertrautes Gesicht die Geschicke der Dienststelle.

Im Rahmen der formellen Amtsübergabe würdigte Polizeipräsident Alfons Schieder den scheidenden Dienststellenleiter und legte die Führungsverantwortung offiziell in die Hände seines Nachfolgers.

Alfred Kauper kann voller Stolz auf mehr als 44 Dienstjahre bei der Bayerischen Polizei zurückblicken. Das Studium zum gehobenen Dienst schloss er 1982 als einer der Jahrgangsbesten ab. Nach unterschiedlichen Stationen bei der Bereitschaftspolizei war schnell klar, dass der heimatverbundene Familienmensch wieder nach Oberfranken zurückkehren möchte. Hier stehen unter anderem verschiedene Verwendungen als Dienstgruppenleiter in seiner dienstlichen Vita, bevor Alfred Kauper nach Abschluss des erfolgreichen Förderverfahrens in den ehemals höheren Dienst wechselte. Als frischgebackener Polizeirat machte er als Mitbegründer der Motorradsternfahrt in Kulmbach weit über die Grenzen Oberfrankens hinaus auf sich aufmerksam. Nach einer weiteren Führungsfunktion im Polizeipräsidium Oberfranken stand mit dem Aufbau der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben eine Herkulesaufgabe bevor. Doch auch diese Hürde meisterte der 62-jährige Dienststellenleiter mit Bravour und darf sich nun auf den wohlverdienten Ruhestand freuen.

Der 50-jährige Kriminaloberrat Marco Zeilner kann ebenfalls auf eine breite Verwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen der Polizei zurückblicken. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst zeichnete er sich lange Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter in Bayreuth verantwortlich. Schließlich kehrte Marco Zeilner 2019 zu seinen Wurzeln zurück und übernahm die Aufgabe als Stellvertreter bei der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben. Mit dem heutigen Tag übernimmt er nun mit seiner Erfahrung und geradlinigen Art die Führungsaufgaben der Dienststelle.

Der Einladung zum Amtswechsel im Festsaal der Plassenburg in Kulmbach folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Protagonisten. Polizeipräsident Alfons Schieder würdigte die hervorragende Arbeit des Dienststellenleiters und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für seine neue Position und die zukünftigen Aufgaben als Chef der Kriminalpolizeiinspektion.