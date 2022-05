769. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

In den Abendstunden des Freitag, 20.05.2022, wurde der polizeiliche Notruf 110 über eine verbale Bedrohungssituation zwischen mehreren Personen vor einer religiösen Einrichtung in der Münchner Innenstadt informiert.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten dort mehrere Personen antreffen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zwei gleichaltrige Tatverdächtige (im Alter von 21 Jahren) kurz zuvor ihre Notdurft an die religiöse Einrichtung verrichtet sowie anschließend den dortigen Sicherheitsdienst beleidigt und bedroht hatten. Sie wurden daraufhin vorübergehend festgenommen und wegen dieser Delikte angezeigt sowie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt und dauern an.

770. Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden – Westend und Neuhausen

Fall 1:

Am Montag, 23.05.2022, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Garmischer Straße in Richtung Ridlerstraße (nordöstliche Richtung).

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fuhr zur gleichen Zeit ein bislang noch unbekannter Radfahrer mit einem Fahrrad einen parallel zu den dortigen Bahngleisen verlaufenden Geh- und Radweg in Richtung der Bahnstation Heimeranplatz und wollte anschließend auf den Radweg der Garmischer Straße einfahren.

Der 57-Jährige musste deshalb ausweichen, touchierte ein Geländer und kam dabei zu Sturz. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der bislang noch unbekannte Radfahrer hielt zunächst an, entfernte sich jedoch als der 57-Jährige die Polizei verständigte, unerlaubt vom Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen wurden deshalb durch das Münchner Unfallkommando aufgenommen und dauern an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen Radfahrer mit einem Mountainbike, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Montag, 23.05.2022, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fahrrad den Radweg der Dachauer Straße in Richtung Leonrodstraße (nordwestliche Richtung).

Vor ihm befanden sich zwei weitere Radfahrer. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wollte der 51-Jährige diese überholen, als ihm eine bislang unbekannte Person auf einem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung entgegen kam. Aufgrund dessen musste der zuvorderst fahrende, ebenfalls 51-jährige, Radfahrer ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen diesem und dem Überholenden. Beide Radfahrer kamen daraufhin zu Sturz und zogen sich Verletzungen zu.

Der überholende 51-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der bislang noch unbekannte Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Münchner Unfallkommando hat deshalb entsprechende Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Diese dauern weiter an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen Fahrradfahrer, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Verkehrspolizei weist erneut daraufhin, dass es zwar keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines geeigneten Fahrradhelms gibt, dieser jedoch schwere Kopfverletzungen vermindern oder vermeiden kann.

771. Polizeieinsatz auf Grund Bedrohungssituation – Unterföhring

Am Montag, 23.05.2022, gegen 22:35 Uhr, kam es in einer Wohnung im Bereich der Münchner Straße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Ehepartnern.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bedrohte ein 36-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in diesem Zusammenhang seine Ehefrau mit einem Messer. Die Frau konnte die Wohnung in der Folge unverletzt verlassen und die Polizei verständigen.

Auf Grund dieser Erkenntnisse fuhren mehrere Streifen zur Wohnung und konnten den Ehemann in der Wohnung antreffen und festnehmen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich der 36-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Auf Grund dessen wurde er in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

772. Sexualdelikt – ein Tatverdächtiger festgenommen – Isarvorstadt

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 02:15 Uhr, befand sich eine 29-jährige Argentinierin, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, als Fußgängerin im Bereich der Fraunhoferstraße.

Unvermittelt wurde sie von hinten von zunächst unbekannten Mann in umklammert und festgehalten. Trotz körperlicher Gegenwehr der 29-Jährigen, gelang es dem Mann, sie in einen dortigen Hinterhof zu ziehen. Hier drückte er sie auf den Boden und versuchte sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Zwei Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin der Mann versuchte, sich von der Tatörtlichkeit zu entfernen. Er konnte jedoch von den Passanten bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 24-jährigen moldawischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdelikts eingeleitet.

Er wurde einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) des Polizeipräsidiums München.

773. Auffälliger Pkw-Fahrer wird nach mehreren Verkehrsverstößen kontrolliert– Stadtgebiet München

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 19:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein schwarzer Pkw Daimler-Benz, auf, welcher an der Hanauer Straße stadteinwärts an einer Kreuzung verkehrsbedingt wartete.

Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete, ließ der Fahrer den Motor aufheulen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt er deutlich. An der Kreuzung zum Georg-Brauchle-Ring musste der Fahrer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Als die Ampel hier auf grün schaltete beschleunigte er so stark, dass die Hinterräder des Fahrzeuges durchdrehten und das Fahrzeugheck ausbrach. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug in der Folge auf über 90 km/h. Auf dem Georg-Brauchle-Ring im Kreuzungsbereich zur Dachauer Straße ließ er erneut seine Räder durchdrehen und beschleunigte sein Fahrzeug abermals erheblich. Auch hier brach das Fahrzeugheck aus.

Im weiteren Verlauf fuhr er auf den Wintrichring. Hier fuhr er mit annähernd 100 km/h. Als der Fahrer dann im Bereich der Allacher Straße an einer Tankstelle hielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Reifen stark abgefahren waren. Auf Grund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet. Vor Ort zeigte sich der 23-Jährige äußerst unkooperativ und uneinsichtig hinsichtlich seiner Verstöße. Auf Grund dessen ergeht ein Hinweis an die Führerscheinstelle. Der 23-Jährige muss nunmehr mit einer Vorladung zum Verkehrsunterricht rechnen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

774. Mehrere Verstöße im Zusammenhang mit einem Open Air-Festival – Freimann

Im Zeitraum von Freitag, 20.05.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 21.05.2022, 06:00 Uhr, fand im Bereich des Kurt-Landauer-Weges ein Open Air Festival statt, in dessen Verlauf mehrere Musikgruppen spielten.

An der Veranstaltung an sich nahmen ca. 1.000 Gäste teil. Im Verlauf der Veranstaltung wurden insgesamt 33 Betäubungsmitteldelikte festgestellt. Entsprechende Anzeigen wurden jeweils gefertigt.

Zur Betreuung der Veranstaltung waren hier knapp 50 Polizeibeamte eingesetzt. Das Festival an sich verlief störungsfrei.

Vor und nach dem Festival wurden jeweils Verkehrskontrollstellen eingerichtet. Hierbei konnten bei 13 Fahrzeugführenden Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit (Alkohol/Drogen) festgestellt werden. Bei zwei Fahrern wurde zudem festgestellt, dass aktuell keine Fahrerlaubnis zum Führen des Kraftfahrzeuges vorlag.

Bei den festgestellten Verstößen ermitteln die Münchner Verkehrspolizei sowie die Münchner Kriminalpolizei entsprechend.

775. Diebstahl eines Motorrollers, zwei Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

Am Montag, 23.05.2022, gegen 19:15 Uhr, wollte eine Polizeistreife der Münchner Verkehrspolizei einen Motorroller kontrollieren, auf dem zwei Jugendliche saßen. Diese waren auf der Chiemgaustraße stadtauswärts unterwegs.

Als die Streife Anhaltesignale gab, flüchteten die beiden Jugendlichen mit dem Kleinkraftrad. Dabei fuhren die beiden unter anderem auf den Gehweg im Bereich der Kagerstraße. Anschließend stellten sie dort den Roller ab und flüchteten zu Fuß weiter.

Die beiden Jugendlichen konnten letztlich ermittelt und vorübergehend festgenommen werden. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, hatte der Fahrer, ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München, keine Fahrerlaubnis zum Führen dieses Fahrzeuges. Er wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem konnten bei ihm Auffälligkeiten hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden.

Beide Jugendliche wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den jeweiligen Erziehungsberichtigten übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass beide Jugendliche den Roller mutmaßlich entwendet hatten. Bezüglich des Diebstahles sind noch weitere Ermittlungen notwendig. Diese werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.