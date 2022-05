BAMBERG/LKR. BAMBERG. Vergangene Woche verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu fünf Schulen in Bamberg sowie Hirschaid und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Real- und Wirtschaftsschule, Kloster-Langheim-Straße in Bamberg

In der Zeit von Donnerstagabend, 21.20 Uhr, bis Freitagmorgen, 6.35 Uhr, brachen die Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür in die Real- und Wirtschaftsschule in der Kloster-Langheim-Straße ein. Im Inneren des Gebäudes öffneten die Unbekannten mehrere Schließfächer und stahlen das darin befindliche Geld.

Gymnasium, Kloster-Langheim-Straße in Bamberg

Ebenfalls von Donnerstag, 20 Uhr, auf Freitag, 7.15 Uhr, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Gymnasium, welches sich gegenüber der Real- und Wirtschaftsschule befindet. Im Gebäude hebelten sie zielgerichtet eine Tür auf. Sie öffneten mehrere Schließfächer und nahmen das darin befindliche Geld an sich.

Gymnasium, Feldkirchenstraße in Bamberg

Auch das Gymnasium in der Feldkirchenstraße wurde vergangene Woche angegangen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr. Hier hebelten die Unbekannten ebenfalls abgeschlossene Fächer der Lehrer auf.

Gymnasium, Altenburger Straße in Bamberg

Einen Tag später, also von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstagabend, 21.30 Uhr, wurde auch in das Gymnasium in der Altenburger Straße eingebrochen. Bei einem abendlichen Rundgang des Hausmeisters, stellte er den Einbruch fest. Neben Türen und diversen Schranktüren wurden mehrere Geldkassetten aufgebrochen.

Realschule, Realschulstraße in Hirschaid

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Sonntagabend, 21.30 Uhr, versuchten die Täter mehrere Eingangstüren aufzuhebeln, bis es ihnen glückte und sie so in das Gebäude der Realschule in Hirschaid gelangten. Auch hier wurden die Fächer der Lehrkräfte geöffnet und Bargeld entnommen.

Kripo geht von Tatzusammenhang aus

Aufgrund der Vorgehensweise sowie des Tatzeitraums wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. An den Schulgebäuden entstand ein Sachschaden von jeweils mehreren tausend Euro. Die Höhe der Entwendungsschäden steht bislang noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schulen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.