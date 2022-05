LOHBERG, LANDKREIS CHAM. Am Sonntag (23. Mai 2022) fanden in Lohberg beim Arber Motorradkontrollen statt. Die Polizei musste mehrere Verstöße ahnden. Für drei Fahrer endete die Fahrt nach der Kontrolle.

Um nach der langen Winterpause das Bewusstsein für eine dem Können angepasste Fahrweise, eine entsprechende Schutzausrüstung und ein dem Vorschriften entsprechendes Motorrad zu schaffen, wurden am Sonntag, 22. Mai 2022, von 12:00 – 17:00 Uhr bei perfektem Ausflugswetter Motorradfahrer durch die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberpfalz genauer unter die Lupe genommen. Die Beamten kontrollierten am Fuße des höchsten Gipfels im Bayerischen Wald Krafträder hinsichtlich der Bau- und Betriebsvorschriften, sowie der Fahrtüchtigkeit deren Fahrer. Die Motorradexperten der Oberpfälzer Polizei suchten den Kontakt zu den Motorradfahrern, um mit diesen von Biker zu Biker ins Gespräch zu kommen. Bei der Aktion wurden auch Flyer mit dem Thema „Es liegt an dir ob du die Kurve kriegst“, die Informationen zum sicheren Fahren mit dem Motorrad enhalten, verteilt.

Ergebnis der Kontrolle:

Insgesamt wurden 92 Motorräder kontolliert. Die Beamten mussten dabei 24 Verstöße feststellen. Sechsmal war der Grund für die Beantstandung die mangelhafte Bereifung der Krafträdern. Dreimal wurden Fahrer wegen technischer Mängel verwarnt und neunmal erwartet die Fahrer eine Anzeige. In sechs weiteren Fällen fehlten Fahrzeugdokumente.

Dreimal erlosch aufgrund technischer Mängel und Veränderungen an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der erhöhten Gefahr für die Verkehrssicherheit unterbunden, sodass die Motorradfahrer in diesen Fällen das Kraftrad nicht mehr weiter führen durften.

Hintergrund:

Im Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern Mobil. Sicher ans Ziel.“ stehen insbesondere auch Motorradfahrer im Fokus, wenn es um Senkung der Anzahl schwerer Unfälle geht.

Im Jahr 2021 waren in der Oberpfalz 12 der 51 getöteten Verkehrsteilnehmer Motorradfahrer. Darüber hinaus gab es im Vergleich zum Jahr 2020 einen Anstieg der Gesamtzahlen von Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern um 5 %. In der Oberpfalz trugen bei den Unfällen mit getöteten Motorradfahrern in 75 % der Fälle diese zumindest eine Mitschuld an der Unfallursache. Oft sind Selbstüberschätzung, nicht angepasste Geschwindigkeit und riskante Fahr- sowie Überholmanöver die Ursache für Unfälle bei den motorisierten Bikern.

Für den Saisonstart und Wiedereinsteiger gibt die Polizei folgende Tipps: