ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Am Montagmittag, 23. Mai 2022, brach im Bereich eines Einfamilienhauses mit Garage ein Feuer aus. Der dabei entstandene Schaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Montag, gegen 12.15 Uhr, der Brand eines Einfamilienhauses in der Hofmillerstraße in Aschau im Chiemgau mitgeteilt.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren standen das Einfamilienhaus sowie die Garage bereits im Vollbrand.

Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zu Folge wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernommen. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.