1001 – Graffiti-Sprayer gestellt

Stadtbergen – Ein aufmerksamer Spaziergänger teilte der Polizei gestern (22.05.2022) gegen 23.30 Uhr mit, dass er beim Gassi gehen mit seinem Hund in der Unterführung zwischen Holderstraße und Stadtberger Straße zwei junge Männer beim Graffiti sprayen beobachtet hat. Als er sich den Sprayern näherte, packten diese ihre Utensilien schnell zusammen und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung war unmittelbar darauf erfolgreich: das Duo konnte noch in der Holderstraße von einer Polizeistreife gestellt werden.

Die beiden 21 und 36-Jährigen waren augenscheinlich alkoholisiert: der jüngere der Beiden brachte es auf über 1,3 Promille, der Ältere verweigerte einen freiwilligen Alkoholtest. Die von ihnen mitgeführten Utensilien wurden sichergestellt, ebenso wie das im Bereich der Unterführung zurückgelassene Spraymaterial. Die von ihnen gesprühten Tags wurden fotografisch gesichert. Wie hoch der verursachte Schaden ist, muss erst im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhoben werden. Geprüft wird in diesem Zusammenhang auch, ob das Duo noch für weitere Sachbeschädigungen in Frage kommt.

1002 – Katze ausgewichen: Verkehrsunfall

Schmiechen - Am 22.05.2022 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die Meringer Straße in Schmiechen. Als eine Katze von einer Wiese vor das Fahrzeug sprang verlor der Fahrer beim Versuch dieser auszuweichen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit drei geparkten Fahrzeugen sowie einer Gartenmauer. Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Bobingen verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

1003 - Schlägerei endet mit Widerstand

Lauingen - Am 22.05.2022 gegen 02.10 Uhr kam es im Bereich der Schlößlestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem 25-jährigen Lauinger. Hierbei wurde der 25-Jährige vermutlich mit einer Flasche mehrfach auf den Kopf geschlagen, wobei er mehrere Platzwunden erlitt. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte der 25-Jährige im Alkoholrausch den 48-Jährigen mit einem Holzbalken bedroht und mit Flaschen um sich geworfen. Dabei ging auch die Glasscheibe eines Lokals zu Bruch. Der 25-Jährige entfernte sich anschließend selbstständig aus dem Krankenhaus und fuhr mit einem Taxi nach Hause, ohne die Wunde versorgen zu lassen. Dabei prellte er den Taxifahrer um den Fahrpreis. Nachdem die verständigten Streifenbeamten den 25-Jährigen an seiner Wohnadresse erneut aufsuchen mussten, um diesen ärztlich behandeln zu lassen, leistete dieser massiven Widerstand und versuchte die eingesetzten Beamten zu beißen und bespuckte diese. Da sich der 25-Jährige völlig uneinsichtig zeigte, musste er unter Zwang zur ärztlichen Behandlung gebracht und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt, gegen den 25-Jährigen wird nun wegen zahlreicher Delikte ermittelt.