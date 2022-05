OLCHING Am Samstag, den 21.05.22, wurde bekannt, dass ein bisher unbekannter Tatverdächtiger eine 8-Jährige am Kleinen Olchinger See sexuell belästigt haben soll.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Das Mädchen spazierte gegen 11:00 Uhr mit einer 5-jährigen Freundin hinter ihren beiden Müttern am Kleinen Olchinger See entlang. Die beiden Mädchen waren einige Meter zurückgefallen, als ein bisher unbekannter Tatverdächtiger bei der August-Exter-Straße auf Höhe des Aufgangs zum Bahndamm die 8-Jährige von hinten umfasste, mehrere Meter vom Weg wegzog und ihr in die Hose fasste. Als das Mädchen um Hilfe schrie, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

glatte, kurze Haare

trug eine Badehose mit Palmenaufdruck

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen in dem Fall und bittet Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt und / oder dem bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.